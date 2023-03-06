【国会】艺理会将推出五年艺术拓展蓝图 为业者寻求发展空间与创意经济

（早报讯）新加坡国家艺术理事会将推出全新的五年艺术发展计划，推动新加坡的艺术发展，让更多人有机会接触艺术、把艺术融入人们的生活空间，同时让本地艺术业者有更好的发展空间与经济效益。

“新加坡艺术拓展蓝图“（2023-2027）定于今年底展开至2027年，聚焦三个战略目标：互联社会、独特城市和创意经济。这是继艺理会2018年展开首五年的艺术发展计划后，第二个五年计划。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期一（3月6日）在国会答复关于艺术发展计划的询问时宣布以上的拓展蓝图。

蓝图首个目标是互联社会，让不同年龄层的人更容易接触艺术。艺理会将与教育部和其他机构合作，确保所有孩童和学生都得到高素质的艺术学习体验，也把艺术融入不同阶层人们的生活里，提高艺术在公众生活中扮演的角色。

第二个目标是用艺术打造独特城市。艺理会将与艺术工作者联合开发多元包容艺术空间，例如甘榜爪哇。将艺术融入人们居住、工作和娱乐的空间里，为生活注入活力。

第三个目标是促进创意经济，为艺术业者寻求更大的发展创作空间和效益，在国际上获得更大的认可。同时，用科技创新如开发元宇宙打造新的艺术创作平台。

刘燕玲也说，今年内艺理会将针对艺术教育，以及剧场技术与制作领域，推出技能框架，提高这两个领域专业人士的技能水平和职业晋升渠道。