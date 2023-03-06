医生夫妇花3000元住家外添置饮料机 送货员免费喝

（早报讯）医生夫妇一家花近3000元，在私宅住家外设自动贩卖机，提供免费饮料给上门的送货员和私召车司机。

为了给烈日下工作的送货员、邮差与私召车司机提供一瓶沁人心脾的冰爽饮料，住在实乞纳（Siglap）一带雅乐花园（Yarrow Gardens）的一家五口专门从网上订购一台自动贩卖机，还会每周补货。

“TYVM Drinks（非常感谢你饮料）”贩卖机1月11日“开张”，机上贴着“为送货员与私召车司机提供免费饮料”的海报，并印有三种语言的“谢谢你”。

机主詹俊源（51岁，医生）受访时绘述，他们一家人一次用餐聊天时，孩子们提及平时看见上门的送餐员和载他们回家的私召车司机十分辛苦，想送对方一瓶饮料，他们却会因不好意思而拒绝。一家人为此集思广益，于是萌生了“免费自动贩卖机”的主意。

谈及花费，他透露购入的这台二手贩卖机来自日本，加上儿子设计的贴纸，以及专门在家门外安装防水的电源插座等，一共花费2900元。

他提到，有时会有其他人来拿免费饮料。“如果不是成日在外奔波、辛苦工作的人士，我们就会提醒他们。”

二儿子詹润义（15岁，学生）则说：“希望能一直做下去，有时看到拿饮料的人笑着离开，还会向我们道谢，心里就很满足。”

已赠千瓶 每月“补货”300元

詹家目前已经送出近1000瓶饮料，每月填补费近300元。

詹俊源一般是在网上超市购买成箱的饮料，第一次就买了500瓶。“第一个月就送出了631瓶饮料，平均每天21瓶，至今共送了916瓶，一个月花费将近300元。”

他说，为了能够在大热天下提供冷饮，所以选择了贩卖机。

“平时我们回家时看见贩卖机快空了，就会叫家里人一起搬饮料补货，一般一周两次。”