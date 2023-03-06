马国豪雨导致供应量减少 部分蔬菜售价高涨

（早报讯）马来西亚多州连日豪雨淹没不少农场与菜园，导致出口本地的蔬果量大幅减少，售价因此平均增加约三四成。有受访批发商指出，由于马国雨势未见好转，接下来一周的部分蔬菜价格或将进一步提高。

王友成（78岁）在大巴窑夜间菜市场经营蔬菜摊，他批发的蔬菜大多来自马国。他受访时说，自上周起，从马国出口的菜心、黄瓜、长豆等蔬菜大幅减少，其中还有很多抵达新加坡时就腐烂，无法售卖。

他说，大多数蔬菜减少至少一半，但价格涨幅则每天不固定。“物以稀为贵，售价需要看当天的量与需求。像是菜心原本每公斤售卖约1块5角钱，货源不充足时，可能涨至每公斤2元1角。”

王亚弟（55岁）在巴西立6通道第441座巴刹售卖蔬菜，他告诉《联合早报》记者，蔬菜价格从一两个月前就陆续上涨，近两周马国雨势加剧，进一步推高价格。“像辣椒这样的菜不会涨太多，可能只涨5%，但多数绿叶蔬菜上涨了近五成。”

在高文第209座巴刹售卖水果的王超语（64岁）有约七成的水果从马国进口，其中西瓜在几天前断货，龙珠果、木瓜和香蕉的进货量也在过去两个星期少了约三四成。

但她说，水果的批发价涨幅没有蔬菜高，平均只涨1至2角钱，“西瓜售价从2元5角涨到2元8角左右，香蕉与木瓜则每公斤起价1角钱，我也随之调整售价。”

为了应对马国蔬果货源短缺的问题，王友成与大多数的批发商一样，已开始从泰国与中国进更多的蔬菜。他说，从泰国和中国进货，运输费和包装费都比较高，但蔬菜的价格因需求而定，因此不一定会比马国的蔬菜更贵。

他举例：“有时候泰国的苦瓜产量很高，即便计算运输费与包装费，每公斤的价格约3元，与马国的差不多。”

李秀敏（57岁，家庭主妇）每天都会到巴刹买蔬果，但没有感觉到菜价上涨。她说：“可能我购买的量不多，所以感觉不到价格的变化。况且，巴刹的菜新鲜又比超市便宜不少，像一条苦瓜在超市卖4元，巴刹两条只需1元5角，所以我还是会到巴刹买。”