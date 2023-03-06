2月份组屋申购率中位数1.8 近三年来最低

（早报讯）即便2月份预购组屋销售活动推出的单位比去年11月少一半，截至星期一（3月6日）早上11时，三房式及更大型单位的首次购屋家庭申购率中位数同样维持在1.8。初步迹象显示，预购组屋申购率已有所下降并趋于稳定。

本轮销售活动收到的申请，也是自2020年2月以来的新低。三房式及更大型单位共有1万2493份申请，其中7513为首次购屋家庭。

这轮4428个预购组屋单位的销售活动，将在星期一晚上截止。

建屋发展局发文告说，去年11月及2021年2月销售活动的申购率中位数分别为1.8和2.0，是过去三年以来最低的。

在本轮销售活动中，申请裕廊西Jurong West Crystal、登加Brickland Weave，以及乌鲁班丹区Ulu Pandan Glades的首次购屋家庭，将有相当大的机会成功买到心仪单位。这是因为这些项目的首次购屋者家庭申购率介于0.2至1.8，而有约四成申购者在受邀挑选单位时选择弃权。

在所有五个预购组屋项目的三房式及更大型单位中，至少一种房型的首次购屋者申购率为1.7或更低。这意味着，申请这些组屋的首次购屋者有相当大的机会受邀挑选单位。

本轮销售活动的申购者为过去11轮活动的半数左右，是2020年2月以来的新低。

建屋局指出，初步迹象显示，预购组屋申购率已经下滑并趋于稳定。当局继续鼓励买家考虑申请非成熟区或申购率较低的组屋，以提高成功购屋的机会。