【国会】全岛27个ActiveSG健身房最迟2026年都设包容设施

（早报讯）文化、社区及青年部和新加坡体育理事会将与合作伙伴合作，推出更新版残障人士运动总蓝图，加强现有计划，鼓励更多体障人士参与体育活动。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期一（3月6日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，残障人士运动总蓝图（Disability Sports Master Plan，简称DSMP）在2016年推出，让更多体障人士参与运动项目。他们的运动参与度，从2015年的28%，增至2019年的50%。

我国全体人口2019年的运动参与度为66%。

配合社会及家庭发展部的加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan），当局也开始评估残障人士运动总蓝图之下的项目，并更新其中的策略，继续提高体障人士的体育参与度。

截至今年1月，新加坡体育理事会已在六个ActiveSG体育中心的游泳池安装斜道，方便轮椅使用者出入。另有八个ActiveSG健身房，为体障人士提供具包容性的设施。

到了2026年，全岛27个ActiveSG健身房都会设有方便体障者使用的设施。

另外，政府将通过体育设施总蓝图（Sports Facilities Master Plan），为新加坡人提供更多邻里体育空间。

蔡瑞隆说：“更方便的体育设施，将能助我们把体育运动融入生活中。”

这包括即将在今年上半年开幕的ActiveSG体育村@裕廊镇（ActiveSG Sport Village @Jurong Town）。

邻里体育计划（Sports-in-Precinct）也会在今年上半年，扩大至义顺中、兀兰和玉宝区。