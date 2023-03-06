上网预约清明节扫墓 要等上半小时

（早报讯）今年的清明节落在4月5日，有意驱车前去蔡厝港和万礼骨灰安置所扫墓的公众即日（3月6日）起，可前往国家环境局官网登记预约。但有公众反映，预约所需的等待时间较久，十分不方便。

根据国家环境局官网信息，计划前往蔡厝港和万礼骨灰安置所扫墓的公众可在上午9时45分时开始预约，登记车牌并选择扫墓时间。但有公众向《联合早报》反映称，9时45分无法预约，且等待时间约30分钟。

有意在清明节驱车前去蔡厝港和万礼骨灰安置所扫墓的公众即日（3月6日）起，可前往国家环境局官网登记预约。（取自国家环境局网页）

林姓市场部经理称，他从9时45分就等待登记。起先网站显示开始预约时间改为上午10时，而当他10时15分真正开始登录进预约平台后，平台依然显示需要25分钟的等待时间。他对如此长的等待时间十分不满。

“去年预约扫墓的网站已有问题，今年仍没有吸取教训。而且，当前疫情的限制几乎都取消了，我不理解为什么驱车扫墓还需要预约时间。”

环境局官网显示，在3月6日至3月12日预计会有较多人预约扫墓时间，其间预约平台可能会较慢，甚至会延时。

环境局先前规定，凡在3月18日、19日、25日、26日，或4月1日、2日、5日、7日、8日、9日、15日、16日早上6时至下午4时，开车前往蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜的公众，须提前上网预约。有意在3月18日至4月16日之间早上6时至傍晚6时，开车到万礼骨灰瓮安置所祭拜的公众，也须上网预约。