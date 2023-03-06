男子扮嫖客拍性爱视频 还发视频给女子的丈夫

（早报讯）已婚男子一年多来冒充中介帮陌生女子找伴游客户，不仅索取私密视频，还假冒客户与女子上床，甚至恐吓将视频传上网及发给女子的丈夫，被判坐牢57个月。

被告是现年33岁的刘恳利（Kendrick Liu Kenli），已婚且育有一名五岁女儿。他面对包括散播亲密视频、欺骗及恐吓等六项控状。

案件星期一（3月6日）在国家法院过堂，刘恳利承认其中四项，法官把余项一并考量，最终判被告57个月监刑。

根据案情，2020年1月，被告在网络平台上载“寻找名媛”的广告，一名28岁女子同年12月看见广告后联系被告。

被告骗女子每个月可赚6000元，但要求她提供私密照和视频，以便“客户”认识她。在聊天的过程中，被告知道女子的丈夫的职业后，便谎称可以介绍客户，索要了女子的丈夫的联系方式。

2021年1月8日，被告通知有“客户”会接送女子到酒店，女子只要完成“工作”就会获得1150元。

事实上，这名“客户”就是被告本人，他与女子上床并将过程拍成视频。

被告得逞后开始已读不回女子的几个短信，一直到2021年2月2日至3日，迟迟没有收到1150元的女子质问被告是不是假扮演“客户”，并要求他付款。

被告承认后狡辩是在“为客户测试”，甚至要求受害者提供更多视频，否则就将早前的视频传上网及交给女子的丈夫。

由于女子没有遵从指示，被告便将性爱视频和照片传给女子的丈夫。

女子的丈夫看了视频后，恳求被告不要再转发视频，甚至提议以一万元将视频买下，但被告不理会，指示丈夫叫女子回电。

女子在2021年2月3日报警，被告隔天被捕。警方在被告的手机内，发现另一名受害者的私密照。

被告承认他通过“寻找名媛”的广告，与至少两名女子上床。

被告在庭上说，由于太太现在怀有六个星期的身孕，需要时间处理私事，因此申请延后服刑。法官批准申请，允许被告从3月20日起服刑。（人名译音）