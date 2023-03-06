我国领导人祝贺武文赏当选越南国家主席

（早报讯）我国领导人致函武文赏，祝贺他当选越南国家主席，说期待新加坡和越南继续加强合作，互惠互利。

外交部星期一（3月6日）发文告说，哈莉玛总统和李显龙总理分别发贺函给武文赏（Vo Van Thuong），祝贺他当选国家主席。

越南共产党中央委员会提名武文赏出任国家主席，越南国会上星期四（2日）对这项提名进行投票表决，通过了决议。

哈莉玛总统在贺函中说，新加坡和越南有着友好的多方面关系，在许多领域有良好合作，而这坚固的友情建立在互相理解、信任和共同利益上。

新越两国不只在亚细安层面，也在国际层面紧密合作。哈莉玛总统说，她去年10月到越南进行国事访问，看到两国在新兴领域，例如清洁能源、可持续发展、网络安全和数码科技的合作茁壮成长，进展令人满意。

“新加坡和越南今年庆祝建交50年及成为战略伙伴10周年，我期待和您进一步加强两国的合作。”哈莉玛总统也邀请武文赏前来新加坡进行国事访问。

李总理在贺函中指出，越南的经济在冠病疫情后强力复苏，显示了越南的巨大潜力及越南人民的韧性。新越两国是老朋友，也是战略伙伴，向来紧密合作，推动亚细安区域的增长和稳定。

李总理说，两国在贸易、安全、教育和金融方面的双边合作日益壮大。新加坡和越南上个月也签署了绿色－数码经济伙伴关系（Green-Digital Economic Partnership）谅解备忘录。李总理有信心两国能在再生能源和碳信用等新兴领域，取得强劲的双边合作。

李总理在贺函中说：“我期待和您合作，进一步发展两国互惠互利的伙伴关系。”