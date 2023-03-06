李总理：今年财政预算案为后冠病时代发展打好基础

（早报讯）今年的财政预算案为新加坡后冠病时代的发展打好基础，让我们迈步向前。

国会星期一（3月6日）通过拨款法案，批准我国政府新财政年度的开支预算。李显龙总理随后在脸书贴文，感谢全体国会议员、政府官员和国会工作团队的付出，让拨款委员会辩论顺利完成。

他也强调，每一个人都必须尽一分力，为自己和至亲塑造更美好的新加坡。

李总理在贴文中指出，国会议员们过去一个多星期详细审查了各政府部门的工作计划和拟议开支。议员们在过程中的提问有数百项，一一经过检视，而其中有些课题比其他的受到更多关注。

他引述国会领袖英兰妮做总结时的讲话，指在国会中经过辩论和批准的政策与策略，将协助新加坡在冠病疫情后更复杂和截然不同的世界里找寻前进的方向。我国面对的挑战包括经济增长放缓、通货膨胀率上涨和地缘政治紧张局势升温等。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也在脸书贴文，同样引述英兰妮的讲话，指政府每年的财政预算建立在前一年的预算上，确保我国家庭、工人和企业获得有力支持，为未来做好准备。

他说，我们必须确保有公平和可持续的财政预算，以此作为政策和计划的基础。他认为，各政府部门提呈了经过精心规划和设计的工作计划，以赋予新加坡和国人把握和信心，在充满更多不确定性的世界里砥砺前行。

王瑞杰也引述国会议长陈川仁为拨款委员会辩论做最后总结时的讲话，认为所有国人都能够尽一分力，带来改变。他鼓励国人上下一心，把握每一个机遇，建设更好的新加坡。