星期二开盘可关注股票

（早报讯）投资者静候星期二与星期三两天美国联邦储备局主席鲍威尔的听证会讲话，隔夜三大美股星期一（3月6日）波动减小。道琼斯工商指数收涨0.12%，报33431.44点；标普500指数收涨0.07％，报4048.42点；纳斯达克指数则跌0.11％，收于11675.74点。

新加坡海峡时报指数星期一结束上周跌势，上涨7.29点或0.23％，闭市报3239.31点。本地股市全场成交量21亿4000万股，总成交额10亿4000万元。上升股256只，下跌股252只。

亚太区域股市星期二（3月7日）早盘也起伏不大，东京股市涨0.05%，首尔和悉尼股市也分别涨了0.13%和0.17%。

星期二可关注的本地股票：

*扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）星期一闭市后宣布，集团将与总部位于新加坡的Tahan Capital Management合作投资亚洲私人信贷资产，以实现集团产品组合多元化并促进地区业务可持续增长。扬子江金融控股闭市报0.38元，涨1.33％。

*珍宝餐饮集团（Jumbo Group）的第一间清真海鲜餐厅在芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）开业。餐厅设有四间包间，总座位数达176个。珍宝餐饮集团星期一闭市报0.305元，股价无变动。

*胡金标控股（OKP Holdings）星期一闭市后宣布，集团子公司在2017年泛岛高速公路高架桥倒塌事故的仲裁中胜诉，将获得总额约4379万元的赔款。集团表示，胜诉将对集团今年财务业绩产生积极影响。胡金标控股闭市上涨2.89％至0.18元。

*宝德新加坡（Boustead Singapore）星期一晚上透露，公司已获得宝德项目（Boustead Projects）的84.22％股权。宝德新加坡献议以每股0.95元收购子公司宝德项目，并将它私有化。宝德新加坡和宝德项目星期一股价均持平，分别报0.875元和0.95元。

*吴控股（G.K.Goh）星期一晚上透露，收购方Verveine以每股1.26元的价格，已获得公司约64.42%的股权。收购完成后，吴控股将被除牌私有化。吴控股星期一收报1.26元，跌0.79%。