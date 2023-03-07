乌美奥迪服务中心发生爆炸 一人摔伤送院

（早报讯）乌美的奥迪服务中心发生爆炸，一堵墙在爆炸中被炸毁，一人摔伤送院。

据《联合早报》读者提供的信息和照片，这起爆炸案发生在星期二（3月7日）早上9时左右，地点是乌美1路的奥迪服务中心。

爆炸发生后，服务中心的一堵墙被炸开一个大洞。（读者提供）

爆炸发生后，服务中心的一堵墙被炸开一个大洞，碎片也飞入邻近的Oxley BizHub。

从读者提供的照片可见，民防部队已经到场援救，目前还不清楚伤亡情况。

新加坡民防部队在脸书贴文证实这起事故，当局在星期二早上8时55分接到通报。民防人员抵达现场时，现场没有火患，但建筑一侧的墙体坍塌。近百人已在此前自行疏散。

一名伤者因摔伤被送往莱佛士医院接受救治，没有其他人在事故中受伤。

民防人员目前仍在现场，针对此事进行调查。