（早报讯）本地作家林琼逝世，享年93岁。

林琼儿子林义平受访时说，父亲林琼在今年农历新年后心脏病复发，当时医生说林琼仅剩一个月的寿命，在家属同意下，回家安养，于星期一（3月6日）安详逝世。

林琼，原名林金拉，1930年出生于马来西亚森美兰州瓜拉庇劳，父亲林光挺是当地华侨领袖，历任瓜拉庇劳中华商会、树胶公会、华侨筹赈兵灾难民会会长等要职，曾赞助同盟会，捐助教育事业，对地方经济、文化贡献良多。林琼曾收集、整理《林光挺文献集》上下册，捐献给新加坡国家图书馆。

1950年代林琼开始写作，著有《并蒂莲》《新诗杂话》《再见燕乡》《星洲河畔》《他手上那支笔》等超过30种书，体裁包括新诗、散文、随笔、小说与评论。林琼笔耕不辍，最后一本出版物为2019年的《世纪风景》。林琼1972年开始写作“文坛拾碎”系列记录本地文坛掌故，《世纪风景》为该系列的第10本文集。

林琼爱妻刘珠贵于2020年逝世，两人青梅竹马，从瓜拉庇劳相识，到新加坡相守，鹣鲽深情。他们也是教育工作者，曾在学校共事。林琼曾在《香园忆旧》书写夫妻之情：“从山城到古城，又从古城来到狮城，青梅竹马的感情，把我们紧紧系住了……时光已经飞走了，留在我们心坎里是永恒的记忆。”

爱妻逝世对林琼打击不小，加上跌倒后行动不便，林义平透露，父亲本有打算整理文字再出版一两本文集，但在母亲逝世后毫无心力着手处理。

受父母影响，林义平也走上教育之路，目前是新加坡教研中心课程主任。

对林义平来说，林琼是一位顾家、无私奉献的好父亲和好丈夫。“作为一位本地华文作家，他辛勤耕耘，只愿做一个小园丁，为本地华文作出小小的贡献……希望父亲对华文和写作的热爱可以传承下去。”

马来西亚作家冰谷曾道：“林琼是文坛中的多面写手，从早年出版新诗集《并蒂莲》到评论集《新诗杂话》，每种体裁几乎都有他的参与，散文、微型小说、儿童诗、教学理论、文学史料，林琼都扮演着不可或缺的角色，在马新文坛上发放异彩。就搜集文学书籍和撰写文学史料方面而言，林琼所付出的心力就令人肃然起敬……”