本地股市星期二早盘上涨13.27点

（早报讯）在银行股带动下，本地股市持续技术性反弹。新加坡海峡时报指数星期二（3月7日）截至中午12时，早盘上涨13.27点或0.41%，报3252.58点，盘中最高点是3264.72点，最低点3233.35点。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，海指在上周连日下滑后，已处于超卖状态。在本地银行股的带动下，早盘维持技术性反弹。

期货经纪公司OANDA北美市场高级分析师莫亚（Edward Moya）指出，鲍威尔在听证会的讲话以及美国就业数据报告，将成为市场后期走势的关键。在此之前，股市可能反弹力度有限。

美国联邦储备局主席鲍威尔将于星期二和星期三（8日）分别在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会举行的提名听证会上发表讲话。美国2月就业报告将于星期五（10日）发布。

亚太地区股市早盘涨多跌少。其中，香港股市上涨1.17%，涨幅最大；台湾、悉尼、首尔和东京股市的涨幅介于0.41%和0.55%。上海和深圳股市一涨一跌，前者涨0.16%，后者下滑0.7%。

黄佳仁说，中国大陆星期一（6日）发布国企及央企有望迎来价值回归，推动港股大涨。其中，中国国企和银行股的大幅上涨，在一定程度上也刺激的本地银行股。

海指成份股方面，13只上涨，11只下跌，六只持平。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者起3.76%至3.31美元，后者起2.46%至1.25元。

跌幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和怡和控股（Jardine Matheson），分别滑落0.99％和0.95％，报0.5元和50.34美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）居前，成交量分别为3亿零873万股和3667万股，前者股价维持0.111元，后者大涨6.85%至0.078元。