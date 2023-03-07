AWARE：职场公平措施不足 应明确定义何谓歧视

（早报讯）本地妇女行动及研究协会（AWARE）认为，现有措施不足以保障职场公平待遇，并忽略同性恋、双性恋与跨性别者等（LGBTQ+）群体，因此建议政府成立法定机构，更全面清晰地制定和实施公平雇佣指导原则。

AWARE在国际三八妇女节到来之际发布立场报告，针对职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness）早前提出的20项立法建议作出回应。

根据AWARE立场报告，本地目前仅通过指导原则鼓励个别雇主公平雇佣是不足够的，因为这忽视了更广泛的系统性歧视（systemic discrimination）问题，对边缘群体造成的伤害或许更大。

报告也提出了现有措施的其他限制，包括对“反歧视”的定义和范围不够清晰全面、补救措施和处罚条例不够严厉，以及纠纷调解机制不够开放。

“我们担心，即将出台的公平立法将完全按照劳资政公平雇佣指导原则制定，缺乏任何显著的改善。相反，立法应加大力度，解决妇女、残障者和LGBTQ+群体所面临的歧视问题。”

AWARE也根据早前的研究和协调经验，提出三大建议：把职场公平劳资政委员会设为立法机构、为受影响职员在向违规雇主要求赔偿时提供更多支援、让广泛雇主和社会更积极参与其中。