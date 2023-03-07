私召车开进公寓泳池 顾客拒40元代金券补偿

（早报讯）八旬老妇雨天搭私召车，司机却迷路将车子开进公寓泳池。私召车平台事后决定注销车资，并提供40元代金券作为补偿，但被老妇一家拒绝。

《联合早报》早前报道，2月28日晚上9时许，一辆白色本田汽车开进武吉知马峰景（Hillside）私人公寓的泳池内。

当时搭乘私召车的瓦桑塔（79岁）说，私召车司机是一名60多岁的男子，相信是雨天辨路有困难，错将人行道当作车道驶入，车子险些开进泳池内。

Gojek发言人在回复《联合早报》问询时说，已对这起事件进行调查，并与涉事司机及顾客沟通，将采取必要行动解决问题。

发言人说，顾客和司机伙伴的安全至关重要，公司绝不容忍任何违反安全政策的行为，公司已在司机伙伴们加入平台时就清楚强调了这些政策。

“公司致力于为所有人提供安全、正面的体验，也将继续加强对司机伙伴的培训和教育工作。”

瓦桑塔的外孙女伊赫斯（42岁，职业发展教练）星期二（3月7日）受访时说，Gojek之前联系她了解事件详情，并决定注销车资，并提供40元的搭车代金券，但被一家人婉拒。

伊赫斯说：“我们希望了解事故的前因后果，希望Gojek告诉我们具体发生了什么事。”她透露，一家人下来会和Gojek面谈，讨论这件事的解决方案。