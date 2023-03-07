用菜刀熨斗虐待女佣 一家三口全判监

（早报讯）一对父母与女儿半年多来数次暴力对待女佣，不仅用铁棍暴打和菜刀猛捅，也用热咖啡和熨斗伤害女佣，一家人认罪后全部被判入狱。

三名被告分别是父亲陈发（Tan Huat，70岁）、母亲陈爱蒂（Tan Ai Tee，68岁）及女儿陈佩玲（Tan Pei Ling，46岁）。被虐待的27岁印度尼西亚籍女佣是第一次来新加坡工作。

陈发面对一项蓄意伤人罪的控状；陈爱蒂面对两项蓄意伤人罪及一项用菜刀蓄意伤人罪的控状；陈佩玲面对两项蓄意伤人罪及三项用咖啡和熨斗蓄意伤人罪的控状。

三名被告星期二（3月7日）在国家法院认罪后，陈发被判坐牢三周、陈爱蒂坐牢九个月、陈佩玲坐牢20个月。他们也必须赔偿女佣2万3000元。

根据案情，2020年1月13日，女佣开始到被告的家工作，她每天早上6时开工，到了隔天凌晨2时至4时才睡觉。换言之，女佣每天只能睡两到四个小时。

开工一周后，女佣认为陈爱蒂和陈佩玲总是对她的工作不满，因此向陈发表示希望回到女佣中心。不久后，陈爱蒂开始对女佣动粗，包括用拳头和塑料桶打她。

2020年4月至6月某一天，陈爱蒂不满女佣切菜太慢，抢过女佣手中的菜刀，并用菜刀刺伤女佣的右手。

2020年6月，陈发得知妻子和女儿不满女佣的工作而打了女佣两次耳光。

2020年7月23日凌晨2时30分左右，还在做家务的女佣肚子饿且犯困，就到厨房泡咖啡喝。不料，陈佩玲走进厨房后认为女佣偷咖啡喝，将杯子抢过并把热咖啡泼在女佣的脸上和身体，将她烫伤。

陈佩玲没有罢休，还指示女佣在凌晨5时前完成剩下的家务，否则不给她东西吃也不让她睡觉。

在凌晨4时左右，陈佩玲问在烫衣的女佣，熨斗会不会烫，在女佣回答“会烫”后，陈佩玲拿起熨斗烫伤女佣的右手臂，并且拉女佣的头发害她跌倒，再猛踩她的背部三下。

邻居听见事发单位传来的嘈杂声后报警，揭发一家人的虐佣行为。（人名音译）