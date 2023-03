(早报讯)汤申—东海岸线(Thomson-East Coast Line)发生列车故障,导致加利谷和乌节地铁站间的列车服务延误25分钟。

SMRT星期二(3月7日)傍晚5时37分在推特发文说,汤东线因列车故障,导致上述地铁站之间的列车服务延误。在这期间,SMRT将为受影响的乘客,在加利谷和乌节地铁站之间提供免费的一般巴士。公司也促请乘客转乘其他地铁线。



[TEL]: Due to a train fault, please expect an additional travelling time of 25min. Passengers are advised to use alternative lines to get to their destination.— SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 7, 2023