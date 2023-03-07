本地股市星期二微升0.18％

（早报讯）本地投资者静待美国联邦储备局公布最新货币政策，留守场边观望，导致本地股市陷入横摆。新加坡海峡时报指数星期二（3月7日）微升5.96点或0.18％，以3245.27点作收。

联储局主席鲍威尔将在美国国会听证会作半年度货币政策报告，并可能公布接下来的利率调整决定。

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时指出，投资者开始担心银行的净利息收益率（NIM）增长趋缓，而利率持续上升可能导致经济进一步放缓，投资情绪转为谨慎。

他预测，海指可能因为缺乏利好消息，而在3230点和3330点之间波动。

股市星期二全天全场交易量19亿5000万股，交易额10亿8000万元。上升股251只，下跌股267只。

海指成份股升多跌少，领涨的有DFI零售集团（DFIRG）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和凯德综合商业信托（CICT），分别上升3.45％、1.64％和1.6％，收报3.30美元（约4.44新元）、1.24元和1.91元。

下跌的有怡和合发（Jardine C&C）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和凯德投资公司（CapitaLand Investment），分别滑落1.50％、1.48％和1.1％，收报29.55元、1.33元和3.59元。