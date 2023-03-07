旅游局推出“新加坡奖励”计划 鼓励旅客体验不一样的新加坡

（早报讯）世界各地国门重开，带动旅游业复苏。新加坡旅游局“出招”吸引更多旅客到访，推出奖励计划，让旅客免费参加本地导览活动，认识不一样的新加坡。

来自世界各地的旅客从星期三（3月8日）起可登录“新加坡奖励”（SingapoRewards）计划网站，挑选喜欢的活动参加。目前有38个旅游产品开放报名，分四大类别：

若要寻找刺激感和尝鲜，旅客可参加户外游戏导览“牛车水命案”或与猫咪一起即兴作画； 要是对餐饮感兴趣，可以边游新加坡河边享用晚餐、参访新加坡黄铜狮蒸馏厂或在老店屋内学习制作鸡尾酒新加坡司令； 若注重养生，可报名一小时的水中骑脚踏车活动或学习制作香薰藤条和香氛喷雾； 要是关注环境可持续，可参加S.E.A.海洋馆幕后导览、樟宜机场和星耀樟宜的导览或到乌敏岛划独木舟等。

只有乘搭飞机入境的短期旅客可以免费参加“新加坡奖励”计划的活动。每名旅客只能免费参加一个项目，门票不能转让也不能转售。计划不开放给新加坡公民、永久居民和长期证件持有者。

新加坡旅游局局长陈建隆说，新加坡去年全面重开边境后，旅游业强劲复苏。随着更多国际旅客回返新加坡，旅游局希望通过介绍本地鲜为人知的一面，提升他们在我国的体验。“新加坡奖励”计划也为本地企业提供了一个平台，推出和测试新的旅游产品。