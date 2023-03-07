建国总理李光耀女儿李玮玲患病四年 李显扬：“她现在情况非常不好”

（早报讯）建国总理李光耀的女儿李玮玲医生四年前被诊断患上罕见的脑部疾病，李玮玲的弟弟李显扬透露，她目前身体“情况非常不好”。

今年68岁的李玮玲也是总理李显龙的妹妹，她2020年在脸书上公开病情，说她患上了症状类似帕金森综合征的进行性核上麻痹（progressive supranuclear palsy）。

李显扬和妻子林学芬因为涉嫌在李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供，目前正受到警方调查。身在国外的李显扬星期二（3月7日）在脸书上回应这起事件时，提到了姐姐李玮玲的病情。

李显扬在回应中称，警方的调查是对他的“又一次攻击”，只因为他想要捍卫对父亲李光耀的承诺，拆除父亲欧思礼路（Oxley Road）38号的故居。

他说，一直以来，李玮玲和他都接受新加坡政府有权保留父亲的房子，但他们不认同政府一直假装是李光耀改变主意，似乎不介意不拆房子。

“接受政府有权夺取你的房子，并不意味着你不会因此感到非常不满。如果李显龙和他领导的政府希望保留父亲的故居，那他们就应该承认这么做违反了李光耀最真挚的愿望。”

李显扬提到李玮玲的直率、有原则和勇敢，“是她说服我站出来支持我们的父母”时，也提到她的情况。他说，李玮玲是在2019年被诊断患上严重的疾病。

“她现在情况非常不好。我很可能再也无法与我的姐姐面对面相见，这让我感到无法言喻的痛苦。”