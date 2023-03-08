武装部队PTZ监控相机 10分钟内完成部署

（早报讯）可按装在三脚架或灯柱上，10分钟就能完成部署，新加坡武装部队第15指挥、控制、通讯、电脑及情报（C4I）营（简称15C4I）的无人全方位旋转变焦（PTZ）相机，能在恐袭或枪击等重大安保事件中充当当局的“火眼金睛”，实时监察现场情况。

15C4I自2020年投入运作以来，便一直为第二人民卫国军和本土防卫特遣队（Island Defence Task Force）提供综合、速应的C4I、监视与侦察能力。该单位也负责操作新一代“指挥与控制信息系统”，加强特遣部队与内政部和其他政府机构的协作能力。

武装部队日前首次安排媒体采访隶属15C4I的三个单位，以进一步了解三个单位的职责所在，以及各单位所使用的不同科技和器材，当中一个单位是情报监视侦察连，它负责通过部署不同侦察工具或科技，例如同时在事发现场周围多个关键地点部署PTZ相机，协助本土防卫特遣队实时掌握事发现场的情况。

PTZ相机操作员罗心一三级上士说，PTZ能迅速部署在事发现场周围，搜集到的资料也能在第一时间传回指挥处。“有了这层方便，指挥官们能在高压和有时效性的情况下，明确迅速地做出决定。”

为了加强应变能力，以便更有效地应对恐怖袭击等威胁，内政团队本月也将参与在裕廊岛举行的北极星十一号反恐演习（Exercise Northstar XI）。演习将结合超过300名来自民防部队、警察部队、武装部队、裕廊集团和其他私营部门合作伙伴的参与者，考验我国跨机构部门应对恐袭的能力。

第15指挥、控制、通讯、电脑及情报营也将参加来临的演习，为本土防卫特遣队提供综合C4I支援，以及通过指挥与控制信息系统与内政群英机构共享信息。