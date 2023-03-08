星期三开盘可关注的股票

（早报讯）因美国联邦储备局主席鲍威尔表示利率可能需要更快调得更高，纽约隔夜股市星期二（3月7日）全面挫跌：道琼斯指数收跌1.72％，报32856.46点；标普500指数收跌1.53％，报3986.37点；纳斯达克指数则跌1.25％，收于11530.33点。

东京股市星期三（8日）开盘跌后回升0.06％，首尔和悉尼股市开盘至今则已分别败跌1.17％和0.96％。

新加坡股市的海峡时报指数星期二上涨5.96点或0.18％，闭市报3245.27点。

星期三可关注的本地股票：

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）将不会在本月28日的第一次调息日（first reset date）赎回于2017年9月发行的1亿8000万元3.65％固定利率永久证券。信托星期二闭市后透露，它是鉴于目前的宏观情况和利率环境而作出这个决定，这将让信托有足够的举债空间把握可能出现的投资机会。

丰树物流信托星期二股价持平于1.65元。

*优特科技国际（Oiltek International）星期三开盘前透露，马来西亚子公司的客户的炼油厂1月间发生失火事件，当时子公司正在为炼油厂进行启用。子公司星期二收到客户的索偿通知，要求它在七天内为客户的炼油厂进行整改工程，否则将终止这个项目的合约。公司对失火事件引起的责任和客户终止合约的权利提出异议。公司正在就客户的通知寻求法律意见，并将采取相应的行动。

优特科技国际股价星期二持平于0.22元。

*联明集团（Lian Beng）的子公司联明建筑（Lian Beng Construction）获得一项新的建筑工程合同，若加上这份合同，集团在新加坡的订单总额达到21亿元。联明集团股价星期二持平于0.53元。