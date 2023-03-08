李显龙总理祝贺女性三八妇女节快乐

（早报讯）新加坡女性在社会上扮演举足轻重的角色，为国家做出许多贡献。李显龙总理鼓励女性更充分参与政治，和男性一起塑造国家政治未来。

今天是国际三八妇女节，李显龙总理星期三（3月8日）早上在脸书贴文，赞赏女性通过各种角色如母亲、祖母、姐妹、女儿等，为国家做出贡献和留下不可磨灭的印记。

“我的母亲，柯玉芝女士，对女性受到不平等待遇有强烈感受。1959年，她做出人生中第一次也是唯一一次的政治演说，聚焦在提高妇女地位。”

柯玉芝于2010年逝世。李总理有感于已故母亲的号召，他认为女性应全面参与我们的政治生活，并与男性一起塑造我国的政治未来。

李总理承诺，将继续努力建设一个以任人唯贤为基础，更公平、更平等的社会，让女性可以自由、充分地追求自己的抱负。

副总理兼财政部长黄循财同样在脸书，祝贺所有女性三八妇女节快乐。他指在欢庆女性取得惊人成就的今天，人们也可以发挥作用，一起创造更公平、更包容的世界。

“通过一起努力，我们可以产生积极影响，为所有人建设更美好的未来。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也通过脸书贴文，向团队中的女性成员表达感谢。他指女性在家庭和职场上身兼多职，政府会继续通过各种政策如增加婴儿花红、陪产假、支援看顾者等，让女性可更投入职场。