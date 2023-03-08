私人界经济师略微调高今年增长预测至1.9%

（早报讯）私人界经济师略微调高我国今年的经济展望，预测全年增长1.9％，高于三个月前的1.8％。经济师认为，外部增长放缓仍然是我国面临的主要下行风险，中国蓬勃的经济增长则是最可能提振我国经济的因素。

新加坡金融管理局星期三（3月8日）发布最新的经济师调查报告，金管局是2月13日向关注我国经济的经济师发出调查，共收到了21人的回复。

贸工部上月公布的全年增长预测是0.5%至2.5%。

金管局调查显示，经济师调低了对制造业、金融与保险、以及建筑业的增长预期。其中他们预计今年制造业会和去年持平，此前的预测是增长0.3%。不过他们调高了批发零售贸易和住宿与食品服务的增长预测。

他们也预计非石油国内出口今年会萎缩4%，超过之前的0.5%萎缩幅度。

经济师预计今年第一季经济增长1.3%，明年全年增长2.5%。

31%的经济师把外部经济增长放缓带来的影响列为首要下行风险，地缘政治和通胀压力则是最多经济师提及的风险。

另一方面，多达88%的经济师认为，中国经济重开和宏观经济政策放宽带来更强劲的增长，是推动我国经济增长的主要因素。

经济师调低了对全年整体通货膨胀的预测，从5.2%调低到5%，但是核心通胀预测从4%略微调高到4.1%。

86%的经济师预计企业盈利今年会下滑。57%的预计私宅价格会继续增长，29%的预计房价下跌。经济师认为，紧缩的全球金融环境、美元走强和高水平通胀，会拖累新加坡的金融市场和借贷环境。