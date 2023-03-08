末期肾衰竭病患怀孕35周后顺利生产

（早报讯）25岁的肾衰竭第四期患者法迪拉在新加坡国立大学医院怀孕35周后顺利产下1.9公斤的健康女婴，母女平安，圆了当妈妈的梦想。

作为每周都要经历三次肾脏透析（俗称洗肾），每次四小时的肾病患者，生育对于法迪拉（Nur Fadilah Binte Abdul Halim，前幼儿教师）来说，属于低成功率且高风险的行为。

《美国肾脏病学会期刊》的一项研究显示，2005年至2013年间，参与调查的约4万8000名接受透析的女性中，每1000人里，成功怀上孩子的仅有18人。

对于必须长期洗肾的女性而言，孕期要面临比常人更多的妊娠风险，例如流产、早产、孩子生长发育迟缓等。同时，肾病患者常年血压不稳定，高血压和贫血两种情况对妈妈和孩子都是不利的。

尽管面对诸多风险与不确定，法迪拉还是义无反顾地决定要生下孩子。她受访时说：“我得知这些危险时也很害怕，但是我坚信，我在这个时间点怀上这个孩子一定是有原因的，所以打定主意一定要尽全力保住我们的宝宝。”

为了帮助法迪拉控制血压浮动，更好地安胎和迎接分娩，国大医院肾脏中心和国大医院高危妊娠诊所跨部门协作，为母女二人保驾护航。

除了调整饮食结构和饮用蛋白质补剂外，国大医院的医疗团队还为法迪拉安排了一周六次，每次六个半小时的定制孕期透析计划，疗程长达八个月。

在大家的共同努力下，今年2月5日，随着一声啼哭，法迪拉的女宝宝健康顺利诞生。夫妇俩当场喜极而泣。