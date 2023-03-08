黄循财：全国疫苗计划是渡过冠病疫情重要战略

（早报讯）通过及早评估和采购使新加坡人能最早接种疫苗，并确保医疗系统保持韧性，是新加坡在对抗冠病疫情过程中做得好的地方。

《新加坡应对冠病白皮书》在分析新加坡的抗疫经验时，总结出八个本地做得较好的地方，其中及早让人们接种疫苗和确保医疗体系的完整，是保护人民的生命和健康的关键。

白皮书指出，政府很早就意识到疫苗是最重要的策略，因此同学术和业界伙伴合作进行评估，例如在2020年4月就成立疗法和疫苗专家团队，进行筛选和采购候选疫苗的工作，这就让新加坡成为最早获得疫苗的国家。通过让公众随时都能接种冠病疫苗，以及持续宣传接种疫苗的益处，新加坡成为世界上疫苗接种率最高的国家，减少感染严重疾病和死亡人数。

副总理兼财政部长黄循财说：“从整体的经验来看，无论对世界还是对新加坡，疫苗接种都是脱离疫情的重要途径。我们的疫苗战略，从采购到推出疫苗，再到向公众沟通和提供接种，我认为我们做得很好，这使我们能渡过这场大流行病。这是一个非常重要的战略。“

另外一点值得赞赏的是新加坡人在疫情期间展示的团结，例如私人企业、慈善团体和民间组织就在“新心相连”（SGUnited）的号召下与新加坡人相互扶持，应对挑战和为弱势群体伸出援手。白皮书指出在危机中的这种伙伴关系，加强了新加坡的社会资本，以及人与人之间的联系。

白皮书指出，新加坡也在保障医疗制度完整、通过支援企业和求职者保障人民生计、为弱势群体提供额外支援、确保学生学习不受影响、通过有效沟通建立与公众的信任都是做得好的地方。