白皮书：围堵客工宿舍疫情 政府初期反应不足

（早报讯）在围堵客工宿舍疫情方面，政府承认最初反应不足，导致情况变得严峻，将做出全面检讨。

《新加坡应对冠病白皮书》在分析本地抗疫经验时，总结出六处新加坡能做得更好的地方。当中，白皮书将2020年4月至8月应对客工宿舍的疫情，形容为”危机中的危机”。

白皮书指出，在客工宿舍的疫情中，政府采取2003年沙斯疫情后制定的程序，本以为情况受控，但不存在无症状传播的假设是错误的，追踪和隔离病例也受限客工检测速度不够快和医疗记录不完整。

白皮书指出：“我们早期在宿舍采取的预防措施是不足够的。宿舍是集体生活的环境，暴发疫情极的话有可能会演变成大灾难。我们应进行更深入的调查和更早的地面监测，例如从人口中，抽样进行拭子检测，以充分利用有限的测试资源。“

在放宽对客工的行动限制上，白皮书也指出政府可以更早放宽，虽然当局是决定谨慎行事以确保客工和社区的安全。但延长限制对客工的心理健康造成影响。

副总理兼财政部长黄循财说：“很明显宿舍暴发的疫情是新加坡必须克服的最大挑战之一，这对我们来说可能是一场大灾难。但每个人都非常努力。幸运的是在新加坡武装部队的帮助下，我们成功控制局势并确保客工安全。”

白皮书也指出，政府在逐步关闭边境、口罩政策、推出合力追踪（TraceTogether）追踪接触者、制定安全管理措施和决定让病患居家康复等方面，都有可改进的地方。