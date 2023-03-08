受加息与衰退担忧波及 海指早盘跌0.56％

（早报讯）纽约隔夜股市的加息与衰退担忧波及亚太股市，新加坡股市今早跌幅进一步扩大，海峡时报指数星期三（3月8日）截至中午约12时跌18.20点或0.56％，报3227.07点，盘中最高点是3242.53点，最低点3215.58点。

本地早盘结束时，全场上升股159只，下跌股282只，交易量7亿8900万股，总值4亿6100万元。

在30只海指成份股当中，多达24只下跌，5只上涨，1只持平。领跌的是DFI零售集团；领涨的是新电信（Singtel），股价涨0.84％至2.41元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）交易量继续高居榜首，超过2亿股转手，股价跌0.90％至0.11元。

区域股市方面，香港股市跌2.35％，悉尼和首尔股市跌0.97％和1.30％；东京则小涨0.30％，是极少数上涨的亚太股市，因日元兑美元汇率继续下跌。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访接受《联合早报》采访时说：“市场广泛受到抛压是因为美国联邦储备局主席鲍威尔在昨晚（美国国会听证会）的证词中变得更加鹰派，因为他提到联储局可能会提高利率，而且可能比之前预期的更快速，因为通货膨胀持续存在。最近的劳动力和通胀数据都显示，美国经济比预期更强。此前，市场预计联储局将在3月加息25个基点，而在鲍威尔的证词之后，3月加息50个基点的概率跃升。美国联邦基金利率区间的共识，之前为5.25％至5.50％，如今上升到5.50％至5.75％。2023年的最终利率有可能超过5.75％。”

他还指出：“导致中国/香港市场被抛压的另一个因素是外交辞令意外地急剧升级。中国外交部长秦刚表示，美国应该改变对中国的‘扭曲’态度，否则‘冲突和对抗’将随之而来。他同时为中国在乌克兰战争的立场辩护，并捍卫中国与俄罗斯的密切关系。”

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁受访时也说，海指今天上午“面对广泛的抛压”。主要是因为隔夜联储局主席的鹰派讲话。

黄佳仁指出，联储局的加息力度可能需要比预期更高，以应对最近的强劲经济数据。“市场参与者如今正在进行定价，考虑到即将举行的联储局公开市场委员会（FOMC）会议将加息50个基点，而不是之前预期的25个基点。”

他预料海指的支持水平先后是在3200点和3000点。

随着鲍威尔比预期更鹰派的证词，一些金融界人士已开始认为，美国经济衰退可能性提高。纽约隔夜股市星期二（3月7日）因此全面挫跌：道琼斯指数收跌1.72％，报32856.46点；标普500指数收跌1.53％，报3986.37点；纳斯达克指数则跌1.25％，收于11530.33点。