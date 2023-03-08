四野生动物园去年迎800新生命 二趾树懒和缅甸星龟首次在本地出生

（早报讯）本地四个野生动物园区去年迎来约800个新生命。这些动物宝宝来自126个不同的物种，当中有38个被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录中。首次在本地出生的动物，包括长期倒挂在树上的二趾树懒，和濒临绝种的缅甸星龟。

在万态保育集团（Mandai Wildlife Group）积极的保育工作下，去年新加坡动物园、河川生态园、夜间动物园及裕廊飞禽公园迎来不少新生命。

集团星期三（3月8日）发文告指出，2022年唯一一只缅甸星龟在新加坡动物园 “爬行世界”（RepTopia）展区经人工孵化出生。这种极度濒危的乌龟，甲壳带有黑色和黄色的辐射状花纹，源自缅甸中部干燥地带，但在2000年代中期濒临绝种。幸好在全球保育工作的努力下，这种物种渐在野外重现踪影。

位于动物园脆弱森林（Fragile Forest）展区，也迎来首只在本地出生的二趾树懒，树懒妈妈Indigo两年前从台北动物园搬家到新加坡后，成功和雄性树懒Bunny交配，并像其他野生树懒一样，倒挂在树上分娩。

如今6个月大的小树懒对周遭环境感到好奇，也喜欢吃固体食物，如水果和蔬菜。文告指小树懒会继续“赖”在妈妈肚皮上，直到它9个月至一岁，掌握重要生活技能，如鉴定可吃食物后才会“独立”。