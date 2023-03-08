芽笼士乃今年展开550万元翻新工程

（早报讯）打造活跃的马来文化热点，增设市集街道、庆典广场和象征性地标，芽笼士乃今年第二季分阶段展开550万元翻新工程，预计2024年第三季完工。

面积达12.8公顷的芽笼士乃文化走廊（Geylang Serai Cultural Belt）涵盖三个区域，分别是芽笼士乃巴刹、如切购物中心和标志路口。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三（3月8日）宣布，今年第二季将率先在芽笼士乃巴刹展开翻新计划，建设更多座椅、有盖走道和脚踏车停车架等。

第二阶段的翻新工程也将在今年第二季展开，到时如切购物中心周围将建更多亲家庭设施，例如露天游乐场和有盖广场，供举办社区活动等。

最后阶段的工程将在芽笼路和樟宜路的交界路口展开，建设高20米，宽30米的拱门，以现代设计刻画传统马来甘榜房屋顶棚。

翻新工程由人民协会、市区重建局、建屋发展局、国家环境局和陆路交通管理局等机构合作展开。得标的建筑业者是BDP Architects.

领导芽笼士乃文化走廊委员会的孟理齐博士说，翻新不仅是硬件设施的建设，当局也会推出更多文化活动，并鼓励更多年轻创新的业者到这一区经营。“我们的目标是打造富有活力的社区，吸引更多年轻人和旅客到访。”