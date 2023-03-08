芽笼士乃今年展开550万元翻新工程

文 /
李思邈

更新 /
更新 / 2023年3月8日 2:19 PM
发布 /
发布 / 2023年3月8日 2:11 PM
领导芽笼士乃文化走廊委员会的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（左）和得标建筑业者BDP Architects代表（右）参观翻新计划。550万元的翻新工程预计今年第二季展开，共用时15个月。（张思庆摄）
领导芽笼士乃文化走廊委员会的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（左）和得标建筑业者BDP Architects代表（右）参观翻新计划。550万元的翻新工程预计今年第二季展开，共用时15个月。（张思庆摄）

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（早报讯）打造活跃的马来文化热点，增设市集街道、庆典广场和象征性地标，芽笼士乃今年第二季分阶段展开550万元翻新工程，预计2024年第三季完工。

面积达12.8公顷的芽笼士乃文化走廊（Geylang Serai Cultural Belt）涵盖三个区域，分别是芽笼士乃巴刹、如切购物中心和标志路口。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三（3月8日）宣布，今年第二季将率先在芽笼士乃巴刹展开翻新计划，建设更多座椅、有盖走道和脚踏车停车架等。

第二阶段的翻新工程也将在今年第二季展开，到时如切购物中心周围将建更多亲家庭设施，例如露天游乐场和有盖广场，供举办社区活动等。

最后阶段的工程将在芽笼路和樟宜路的交界路口展开，建设高20米，宽30米的拱门，以现代设计刻画传统马来甘榜房屋顶棚。

翻新工程由人民协会、市区重建局、建屋发展局、国家环境局和陆路交通管理局等机构合作展开。得标的建筑业者是BDP Architects.

领导芽笼士乃文化走廊委员会的孟理齐博士说，翻新不仅是硬件设施的建设，当局也会推出更多文化活动，并鼓励更多年轻创新的业者到这一区经营。“我们的目标是打造富有活力的社区，吸引更多年轻人和旅客到访。”

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