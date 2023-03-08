笑别人走路方式被指责 摊贩用铁钩袭两男

（早报讯）竹脚巴刹摊贩不满被指责嘲笑他人走路的方式，两度用铁钩攻击人，导致两人头破血流，被判坐牢六个月。

在竹脚巴刹当摊贩的阿南达（Ananda Raj S/O Saravanan，30岁）星期二（3月7日）承认两项持危险武器蓄意伤人的罪名，所面对的另一项滋事罪则交由法官下判时一并考虑。

他还面对另外两项蓄意伤人的罪行，目前仍在审前会议的阶段。

调查揭露，2020年8月4日傍晚6时许，被告和朋友在小印度一带喝酒聊天，而伤者和他的一群朋友则聚在巴弗罗路（Buffalo Road）第662座组屋的一家手机店。

伤者偶然听见被告等人嘲笑他朋友走路的方式，于是抱不平地上前质问。众人纷纷说没事，双方暂时和平地继续各自活动。

约一小时后，被告和朋友又在竹脚巴刹出口处瞧见伤者和他的朋友。被告回想之前被质问，突然怒火中烧，便走回他的摊位，抽出一个60公分长的卷帘闸门铁钩，毫无预警地从伤者背后攻击他的头部两下。

伤者立马见血，捂着头匆匆远离被告，边走边滴血。伤者和朋友逃到露天停车场，被告仍对着他们怒骂。

见警察来 匆匆逃离

不久后，伤者和友人回到竹脚巴刹出口找被告理论，怎知被告又举起钩子攻击伤者友人的头，引来多名公众围观。

被告意识到警察已抵达竹脚巴刹，立即把铁钩丢回摊位，匆匆逃离。

主控官指被告在没有遭挑衅的情况下攻击他人，并曾试图逃离现场，突如其来伤人也引起公众的不安，建议判他坐牢六个月。

法官同意主控官的说法，最终判他坐牢六个月。