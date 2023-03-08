欺骗劳动力发展局万元津贴 顾问公司董事判监12周

（早报讯）顾问公司董事与职员串谋虚报夸大的工资，向劳动力发展局骗取1万3995元的“专业人士转业计划”津贴，判坐牢12周。

马来西亚籍被告林德贤（33岁）案发时，是7W Consultancy私人有限公司的董事。他早前承认两项欺骗罪名，另两项伪造账目的罪名交由法官星期三（3月8日）下判时一并考虑。

“专业人士转业计划”（Professional Conversion Programme）是一项由劳动力发展局资助，并由全国雇主联合会执行的计划，协助并提供专业人士、经理、执行人员与技师中途转业的机会。

40岁以下的学员在受训期间，可获高达70%月薪津贴，顶限为4000元。

被告与两名职员共谋骗取津贴。2017年12月1日，他和公司总经理许邵文（33岁）共谋伪造雇用合约和四份薪水单，谎称许邵文的月薪为5800元，但实际上他的工资仅1250元。

全国雇主联合会过后将1万2000元的薪水补助以及1995元的课程费用补贴发给被告公司。

两人也在2018年4月11日，与公司资讯科技经理陈贤义（32岁）共谋，提交另一份类似的申请，谎报陈贤义的月薪为5600元。不过，陈贤义在申请还没被批准前，指示许邵文取消申请。

被告公司事后已将骗来的1万3995元津贴，归还给劳动力发展局。

代表律师狄伦（S.S. Dhillon）求情说，2017年至2018年间，被告与未婚妻分手，承受巨大的心理和精神压力，影响了他的判断。律师指被告悔不当初，承诺不会再犯，恳请法官从轻发落。（人名译音）