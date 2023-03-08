让同事躲巴士引擎潜逃马国 巴士司机判监六个月

（早报讯）同事涉及刑事案，担心面对长期徒刑又想念马国的家人，巴士司机出于同情让他匿藏在巴士引擎处，助同事潜逃至新山，结果被判坐牢六个月。

这名巴士司机是41岁的马国男子穆奴丁，他面对一项协助他人非法出境的罪名，星期三（3月8日）出庭认罪。

庭上揭露，被告和友人菲若兹（Feroz S/O Akthar Hussain）在同一家公司工作。2023年1月4日凌晨3时许，被告在淡滨尼重型停车场休息时，菲若兹找他诉苦，称自己涉及刑事案件，可能被判处长期徒刑，这期间也很想念在马国的家人。

被告当天正准备载客上云顶，菲若兹得知后询问被告，能否让自己躲在巴士引擎处，跟着巴士离开新加坡。被告出于同情，答应了对方要求，让对方爬进巴士引擎处，把引擎盖锁上。

被告接着开车载客，当天早上6时45分至7时许通过大士关卡，来到新山苏丹依斯干达大厦（CIQ）。巴士乘客下车办过境手续时，被告就打开引擎盖让菲若兹出来，并指示他坐在巴士的最后一排座位。

乘客们通关上车后，被告一路开往永平，接着在一家餐馆停下让乘客休息半小时。被告过后把巴士开到另一处让菲若兹下车，再回返餐馆让乘客上车，继续上路。

被告隔天（1月5日）在大士关卡被捕。庭上没提及他的罪行如何被揭发，也没提菲若兹是否已落网。

控方指被告必须被严惩以儆效尤，然而，考虑到被告不是为了经济利益干案，而是因为同情友人，控方因此向法官建议予以被告最低刑罚，也就是六个月监禁。