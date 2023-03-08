服药且没有驾照开车 男子判监罚款吊销驾照

（早报讯）短短一周内，男子两次盗用他人的GetGo账号租车，并在服用可待因后无照驾驶，结果发生车祸。

第一次，他撞坏路灯和店铺招牌，还连撞两辆车，逃跑一天后被捕。第二次，他在保释不到一周犯案，这次汽车失控冲毁分界堤围栏，逆向横跨三条车道，撞进路旁草丛。

被告吴正辉（31岁）面对无照驾驶、危险驾驶及冒充他人欺骗等22项控状。

吴正辉星期三（3月8日）在国家法院承认其中12项控状，法官把余项纳入考量，判他坐牢37个月、罚款1000元及吊销各级驾照五年。

调查显示，2021年12月，被告两次在没有驾照和服用了鸦片提取物可待因（codeine）后开车，酿成车祸。两起车祸中，被告都是盗用他人的GetGo账号租下共享汽车。

第一起车祸发生在2021年12月1日晚上9时24分左右，地点在芽笼路和芽笼13巷的交界处。

被告当时租车载着妻子和两个分别六岁和八个月大的孩子兜风。他从宏茂桥开到芽笼后，为了感受“快感”而服用了止痛药和可待因，结果在事发地点将一个装有警方电眼的路灯撞倒，路灯倒向一家火锅店，撞坏了招牌，导致火锅店断电。

被告闯祸后开车逃走，过程中撞到了两辆车，停下车后，一家四口搭德士回家。

被告在2021年12月2日被捕，同天获得保释，岂料五天后，又酿成第二起车祸。

被告同样盗用了他人的GetGo账号租车，开车前服用了可待因。

2021年12月7日凌晨约3时26分，被告撞毁加基武吉1道分界堤上的围栏，逆向横跨三条车道，撞进路旁草丛后才停下。

车祸后，被告试图逃逸，与到场的警员展开追逐战，结果失去平衡跌倒，当场被捕。（人名音译）