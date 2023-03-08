被指通过“贷款计划”骗1600万元 前公司董事不认罪

（早报讯）声称进行外汇交易赚大笔钱，前公司董事涉嫌以高回报诱骗多人为他提供超过1600万元贷款。他否认所有指控，苦主和前公司职员出庭供证。

据早前报道，55岁的被告甘文喜一共面对344项欺骗、转移赃款等控状。他否认指控，法庭星期一（3月6日）针对其中13名苦主的罪状进行审讯。

344项罪状牵扯到的总金额超过1600万元，但根据控辩双方同意的案情，报告从2014年11月至2019年4月，获得的款项其实多达9400万元。

案情揭露，被告声称自己从事外汇交易，有自己的投资策略。在他推销的“贷款计划”下，放贷人为他提供贷款，让他进行外汇交易，放贷人则可选择获得每月3%回报，或在合约结束后收到复利（compounded interest）回报。

这两类贷款合约都为期三年，放贷人可在合约到期后拿回本金。放贷人若顺利推荐别人参与计划，也可获得0.7%的“介绍费”。

根据庭上播出的介绍会片段，西装笔挺的被告当时向30多人介绍他的投资计划。他通过图表讲解投资赚取利润的方式，还称每个月参与20到25次交易，投资组合数年来都取得翻倍增长。

但实际上，被告仅有两个交易户头，他在2017年至2018年期间也只进行了五次交易。

控方在开庭陈词中指出，将通过被告的宣传资料、13名放贷人以及被告公司职员的供词来提控被告。

被告则通过来自立杰律师事务所（Rajah & Tann LLC）的律师否认所有指控。

被告是Kenn Capital Pte Ltd、Kenn Organisation International Pte Ltd等多家公司的前董事。他连同公司在2018年5月起，被金管局列入投资者须警惕名单（Investor Alert List，简称IAL）。

案件续审。