我国有意为政府大厦前大草场与周边建筑群申遗

（早报讯）我国有意为政府大厦前大草场与周边建筑群申请列入联合国教科文组织名录的世界文化遗产，争取成为新加坡第二个列为世界文化遗产的地点。

国家文物局星期四（3月9日）发文告宣布，将政府大厦前大草场与周边建筑群（The Padang Civic Ensemble）列入联合国教科文组织名录（UNESCO）的世界文化遗产预备名单。

文物局接下来将在世界遗产中心（World Heritage Centre）和咨询机构的指引下，进行预审评估（Preliminary Assessment），进一步研究上述地点。预审评估是今年开始启动的申遗过程的新程序。整个申遗过程预计长达五六年。

新加坡植物园在2015年申遗成功后，文物局便开始着手探讨下一个申遗地点。根据文告，政府大厦前大草场与周边建筑群最有潜能符合世界遗产标准。要被列为世界遗产，申遗地点必须展现突出的普世价值，并符合至少一个遴选标准。

政府大厦前大草场起源于1820年代英国殖民时期，见证了新加坡重大历史事件，是我国历史最悠久的开放空间之一，去年8月正式列为我国第75个国家古迹。

大草场周边建筑群包括多个历史建筑

大草场周边建筑群包括维多利亚剧院与音乐厅、国家美术馆（前高等法院及政府大厦）、艺术之家（旧国会大厦）、亚洲文明博物馆（前皇后坊大厦）等。具体申遗范围还在研究中。

文物局今年1月至2月间举办小组讨论会，咨询了文化遗产专家、政府机构、学术界等，近60人参与。尽管一些参与者对政府大厦前大草场与周边建筑群申遗会如何影响重新发展表示关注，但大致上他们都对申遗表示支持。当局也计划展开进一步的公众咨询。

接下来，文物局将进一步研究申遗对这个地区发展的影响，并制定政府大厦前大草场的保护策略。文物局也会就参与预审评估，向联合国教科文组织寻求建议。

文物局将通过研究成果和预审评估的指导，评估新加坡申遗的成功率和下一步计划。