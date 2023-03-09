本地股市周四上升乏力 早盘退低0.26%

（早报讯）星期四（3月9日）亚太股市表现不一，投资者仍然在消化美国联邦储备局主席鲍威尔释出进一步加息和经济衰退的信息。鲍威尔重申加速加息仍然可能，只要经济数据支持，加息幅度可能高于市场预期。

新加坡海峡时报指数早上开市走高不过承接乏力，中午休市前报3218.55点，下跌0.26%或8.31点。

早盘交易量达8亿4300万股，交易总值3亿4017万元，上升股211只，下跌股177只

美国时间本周五（3月10日）即将公布的非农业就业数据和失业率将是市场目前所关注的。数据将提供市场联储局政策动向的暗示，即使只是略微强于预测的数据，也可能引发市场加大加息的赌注。

成份股下跌股有15只，八只持平，七只上升。

截至中午12时10分，早盘下跌幅度较大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）跌2.02%至1.94元；丰益国际（Wilmar）下滑1.01%至3.94元；云顶新加坡（Genting Singapore）下滑0.94%至1.05元。

上升幅度大的是DFI零售集团，上升1.62%至3.13美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）起1.52%至1.34元；创业公司（Venture）攀高0.41%至17.06元。

亚太股市早盘表现不一，东京、香港和悉尼股市攀高。东京股市升0.59%、香港起0.37%，悉尼升0.28%。

其他股市下跌0.06%至0.31%，上海股市跌幅最大，台湾股市微跌0.06%。