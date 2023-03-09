孟文能：通胀减缓或受三个短期不确定因素影响

（早报讯）全球通货膨胀似乎已经见顶，但仍处于高水平。接下来，通胀减缓的速度可能受到劳动力市场吃紧、中国经济活动重开以及食品与能源价格飙升的影响。

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）星期四（3月9日）在新加坡投资管理协会（IMAS）与彭博社联办的投资大会上讲话时，提出上述看法。

孟文能说，核心通胀能以多快的速度恢复到央行的目标区间，不仅仅取决于货币政策。通胀减缓的速度将受到三个短期不确定因素的影响，即劳动力市场情况、中国重新开放以及食品和能源价格飙升。

他指出，劳动力市场持续吃紧可能导致服务业持续面对通胀，尤其是发达经济体。即使多数员工在冠病疫情后返回工作场所，许多国家各领域依然面对严重的劳动力短缺问题，尤其是零售贸易、食品、酒店和制造业等密切接触型（contact- intensive）行业。

在基础设施支出水平高，以及房地产市场加快复苏的推动下，中国经济活动大力反弹，这可能导致全球商品价格上涨。进口建筑材料的需求激增，可能会重新引发全球商品的通胀压力，扭转目前的下跌趋势。

至于食品和能源价格飙升的因素，孟文能说，迄今为止，全球食品和能源价格下跌是推动全球整体通胀率下滑的主要因素。不过，刚开始的通胀减缓趋势可能会受到食品和能源价格上涨的影响。例如，今年1月份，食品和能源价格坚挺，促使通胀比预期高。