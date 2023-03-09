足球赛上打伤对手 保险公司总监判罪成

（早报讯）在足球比赛上打伤对手，导致对方脸部留下四公分的永久疤痕，保险公司总监辩称是要保护队友才打人，被判蓄意伤人罪成。

被告是现年39岁的林汉威，他的领英页面显示，他曾是一名全职军人，案发时是一家保险公司的财务服务总监。

林汉威否认一项蓄意伤人的控状，案件经审后，国家法院法官星期四（3月9日）裁定他罪成，并斥责他伤人的行为是不必要的过度反应。

根据控辩双方同意的事实陈述，2020年2月13日晚上，被告的足球队与另一支队伍在赛马公会路进行ESPEZEN业余联赛赛事。

比赛接近尾声，被告的队友吴施恩与对方前锋杰里森争球时双双倒地，两人为了是否犯规“起争执”，裁判因此吹停比赛。

被告紧接着跑向杰里森，跳起身并挥手击中对方的右脸，导致对方流血送院，右脸颊在手术后留下四公分的永久疤痕。

根据控方的结案陈词，被告受审时辩称看见杰里森要攻击吴施恩，他为了保护队友才冲上前将杰里森“推开”，并非有意攻击对方的脸部。

然而，作为赛事裁判的新加坡前国脚迪克森供证时说，吴施恩和杰里森并没有打架，他接着后就看见被告朝杰里森脸部挥手打人。

杰里森供证时说，他与吴施恩争球跌倒后，双方只发生语言上的争论，没有肢体冲突。争论过程中，他突然感觉右边有一个拳头击来，导致他倒地流血。

被告找来队友吴施恩为他供证，吴施恩声称杰里森扬言要杀了他，但为了避免把事情闹大才没有报警。

控方驳斥，吴施恩并非为了“想将大事化小”才没有报警，而是杰里森根本就没有威胁他。

控方说，盘问的过程中可看出吴施恩显然是编造了另一个版本的事发经过，因此被问到“版本”以外的细节时才说不出一个所以然来。

案展3月22日下判。（部分人名音译）