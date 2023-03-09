有人连跑10钱商换不到钱 本地一度出现“韩元荒”

（早报讯）韩元汇率波动影响供应，加上出游热对外币需求增，本地市面一度出现“韩元荒”，有公众指到雅吉拱廊问了10家兑换商却换不到钱。

读者黄小姐（35岁，执行员）向《新明日报》透露，她下周要到韩国旅游，星期二（3月7日）下午去雅吉拱廊（The Arcade）要兑换韩元时竟然被告知没货。

她说，自己到那里问了至少10家兑换商都落空，最后在一家以200新元换到韩元应急。“我后来也到大巴窑一带尝试兑换，一样没货。”

记者星期三（8日）下午走访雅吉拱廊了解情况，该处的兑换商证实，大部分业者周二的确没有韩元供应。不过记者查询，二楼的24家兑换商中16家已恢复韩元兑换服务，另外八家则仍没货。没货的业者相信这只是短暂的情况，接下来会有所好转。

Rasha Trader的负责人拉辛（45岁）说，少量的韩元星期二早上兑换完后，下午就缺货。他指，由于现在新元兑韩元的汇率偏低，供应商缩减对零售兑换商供货。

韩元汇率波动大 钱商不敢多进货

另一名不愿透露姓名的兑换商则透露，韩元的汇率波动较大，而他本身作为零售商不喜欢大手买入存货，“之前买入韩元后不久它就贬值，让我亏钱”。

据透露，去年11月间曾有过1新元兑换1000韩元的纪录。这几天供应商向零售商开出的兑换率是1新元兑955左右韩元，比起银行同业的兑换率1比970左右还要低。“可能因为本地市场的总体韩元供应不足，供应商因此抬价及减少供应”。

E-Globex负责人黄先生则说，零售情况取决于供应商，雅吉拱廊大部分兑换商都向同样的供应商入货，因此可同时出现短缺情况。

他星期三仍旧有韩元供应给上门顾客，兑换率是1新元兑950韩元。

兑换商也称，各国放宽旅游限制，加上本地即将迎来一周的学校假期，到韩国等地出游人数增，也带动了韩币的需求。