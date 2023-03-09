七年贿赂超过4万元 鱼商判监六个月

（早报讯）为获得更多生意，鱼商七年内付给职总平价合作社前高级组长4万3500元“咖啡钱”，判坐牢六个月。

被告是现年65岁的邢汉发，他是鱼货批发公司Ocean Trust Trading的老板。

邢汉发面对八项抵触防止贪污法令的控状，星期四（3月9日）在国家法院认罪后被判监禁。

案情显示，被告公司因与平价合作社有生意往来，进而认识时任平价超市高级组长的林建国。

林建国负责根据平价超市所需的货量，每晚到裕廊渔港批发市场购买海鲜。他有权决定要向哪个供应商买鱼，以及采购的数量。

2013年7月，林建国游说被告如果肯给钱，他就会向被告购买更多鱼货。

被告接受林建国提议，同意每月给林建国500元。被告会把500元现金放进信封，然后拿到公司附近或裕廊渔港交给林建国。

2013年7月至2020年9月间，被告共贿赂林建国4万3500元。

案件2月20日过堂时，控方陈词时说，林建国向被告购买的鱼货未必是最新鲜的，间接损害了平价合作社和顾客的利益，加上被告行贿时间长达七年，希望法官判被告坐牢八至12个月。

律师代被告求情时说，被告是在林建国的游说下才开始给钱，因此希望法官轻判。

林建国共面对34项受贿控状，案件将于3月20日过堂。