油漆工绳索断裂坠死 承包商被罚22万元

（早报讯）客工垂吊粉刷乌节路史各士皇族酒店的外墙时，垂落的绳索与路过的巴士侧镜纠缠而断裂，导致他坠楼身亡。涉案承包商被揭未遵守工作场所安全条例，被判罚款22万元。

这起致命工业意外发生在2019年1月22日傍晚5时30分许，地点是史各士路25号的史各士皇族酒店（Royal Plaza On Scotts）。

死者是27岁的印度籍客工桑达拉詹。涉案的公司CKR Engineering将酒店外墙的油漆和清洗工作，外包给死者的雇主CKR Paints & Coating Specialist以及另一家公司CKR Contract Services。

CKR Engineering星期二（3月7日）承认一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪状，另一项罪名交由法官下判时一并考虑。

案情显示，当天一共有四人工作。死者与同事垂吊粉刷酒店外墙，另一人在屋顶安装绳索系统，也有督工在一楼监督工程。

死者与同事刚为部分外墙上漆，接着再去到酒店屋顶，开始另一部分的油漆工作。负责安装绳索系统的同事完成检查，打电话给督工通知将开工，但督工没有接电话。同事决定照样开工，指示死者和同事吊绳索往下爬。

两人携带油漆桶，从酒店屋顶往下爬到15楼的工作地点。这时，一辆巴士在工作地点底下路过，死者垂落的绳索与巴士的左侧镜纠缠。

巴士行驶了约100米，被拉扯的绳索越来越紧绷，与酒店的栏杆摩擦后突然断裂，死者从62米的高度坠下，重伤身亡。

庭上揭露，公司没有进行完善的风险评估，未考虑在工作进行时，如何阻止或管理附近道路的交通。

公司也没遵守几项安全措施，例如没在绳索的尾端打结，导致垂落的绳子与巴士纠缠，员工和督工也没使用无线对讲机方便沟通。

另外，公司也没有制定施工准证程序，在未先确保员工安全的情况下允许他们开工。