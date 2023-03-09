本地股市星期四跌0.38％

（早报讯）本地股市连续两个交易日受到利率可能再涨的冲击，市场充满谨慎情绪。海峡时报指数星期四（3月9日）退低12.35点或0.38％，闭市报3214.51点。

美国联邦储备局主席鲍威尔日前暗示可能加速加息，投资者仍在消化继续加息可能对全球经济造成的负面后果。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“包括海指的亚洲股市表现不一，多项美国经济数据可能致使联储局提高加息幅度，而且会持续加息更长时间。”

他认为，星期五（10日）公布的2月份美国非农业就业数据，可能会对联储局是否采取更强硬措施起到决定性作用。

全天全场交易量达到17亿5000万股，交易额为8亿1353万元。上升股242只，下跌股240只。

海指成分股跌多升少，吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）、丰益国际（Wilmar International）和新加坡航空（SIA），分别滑落1.52％、1.26％和1.03％，收报1.95元、3.93元和5.78元。

上升股包括皇胜酿酒（Emperador）、DFI零售集团（DFIRG）和吉宝企业（Keppel Corp），分别上涨1.01％、0.97％和0.92％，报0.50元、3.11元和5.51元。