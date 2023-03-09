新报业媒体回应社媒贴文：员工任命都经仔细评估

（早报讯）新报业媒体运作以来，聘请了六位曾在国际科技公司埃森哲工作的高级领导。公司发声明说，这些任命都是经过仔细评估后决定的。

新报业媒体在2021年12月1日正式接手新加坡报业控股媒体业务，这一年多来聘请21人加入高级领导行列，其中三人直接来自国际科技公司埃森哲（Accenture），另有三人在职业生涯某个阶段曾在埃森哲工作，但加入新报业媒体之前是在其他公司任职，其余15人来自其他机构。

社交媒体上流传一则有关新报业媒体聘用埃森哲前员工的贴文引发议论，新报业媒体人事部门主管黄桂欢星期四（3月9日）下午6时30分发内部声明指出，新报业媒体所有员工的任命都是在仔细评估后进行的，确保每个人都能有效地做出贡献。

她也说：“我们将继续招聘具有不同观点、技能和经验的人才，以扩充和丰富我们的人才库。”

黄桂欢强调，新报业媒体每一名成员都是宝贵的，无论他们来自什么机构，以及在公司工作了多久。“在携手迈向未来的路程上，每个人都可以发挥作用。”

新报业媒体前身报业控股市场部的前高级执行副总裁冯元良星期天（3月5日）在脸书贴文，指新报业媒体高层中有七人曾是埃森哲员工。

埃森哲是一家为客户提供战略、咨询、信息技术和运营服务及解决方案的跨国公司，前身是安盛咨询公司（Andersen Consulting）。