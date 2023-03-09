纵容家人为顾客改装汽车排气管 修车厂老板被判罚款6000元

（早报讯）一家三口在修车厂工作，老板允许父亲和弟弟改装顾客的汽车排气管，因纵容家人犯案被判罚款6000元。

被告沙鲁丁（30岁）被控三项罪名，指他允许他人改装违规的排气管系统，他上周四（3月2日）出庭认罪。

事件发生在2022年1月至2月。案发时，被告经营位于加基武吉的修车厂Man Exhaust Werkz，弟弟沙利扎以及父亲也在修车厂工作。

案情显示，这家修车厂在上述期间，为三名顾客改装违规的汽车排气管系统。

2022年1月至2月之间，顾客苏莱曼为了增强汽车的油耗能力，要求改装排气管。后来为了让汽车通过评估，苏莱曼要求修车厂改为合规的排气管，并在评估后把违规排气管再装回去。沙利扎接下这份工，收了280元。

另一名顾客洪伟明曾通过工作认识被告的父亲。洪伟明的汽车排气管已经过改装，他同样为了让车通过评估，要求修车厂帮他改为合规的排气管，并在评估过后再把违规的排气管装上，付了100元。

第三名顾客萧志伟不仅在修车厂改装汽车排气管，还在三天后回去，要求调排气管发出的声响，一共缴付400元。

改装后的这三辆汽车，隔月都在路上被陆路交通管理局的执法人员取缔。

陆交局主控官说，被告明知道父亲和哥哥为顾客改装违规的汽车排气管系统，却没有出手阻止，反而纵容他们的行为，因而触法。（人名译音）