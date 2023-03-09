涉嫌与12岁女学生发生性行为 已婚小学教师不认罪

（早报讯）已婚小学教师被指对12岁女学生下手，三年来多次对她作出猥亵行为，甚至性侵她，女学生的姐姐数年后得知此事，愤而报警。

现年49岁的小学教师，在东窗事发后被控抵触儿童与青少年法令、性侵等八项罪状。他否认所有指控，法庭日前展开审讯。

根据控状，事件发生在2007年至2010年之间，也就是受害女学生12岁至15岁这段期间。为了保护受害者，媒体不可报道任何能泄露她身份的资料，包括被告名字以及他执教的小学。

控辩双方的案情揭露，被告于2006年认识受害者，他是她的母语老师。被告当时已婚，育有两名分别为三岁和一岁的女儿。

控状显示，被告涉嫌于2007年对年仅12岁的受害者下手，在自己的车上亲吻她。接下来两年，他除了被指亲吻受害者之外，还得寸进尺，开始触摸受害者私处，以及多次对她作出猥亵行为。

2010年11月，被告涉嫌与年仅15岁的受害者发生关系。由于受害者未满16岁，无论受害者愿意与否，被告的行为在刑事法典里都被视为性侵。

两人于2011年至2017年期间继续通过短信联系。法庭文件并没道出事情是如何被揭发的，但提到受害者的姐姐报警，被告于2017年6月在小学被捕。

受害者的骨盆检查显示她已非完璧，医生也证实被告没有勃起功能障碍。

被告是在Templars Law LLC律师团队的陪同下，站上证人栏抗辩；受害者早前已经出庭供证。

审讯仍在进行中。