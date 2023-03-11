艺人辉哥疑为赌博网站打广告 警方已接获报案调查

（早报讯）又有一名本地艺人涉嫌为赌博网站打广告，警方已接获报案，正在进行调查。

最近网络上流传一个56秒长的广告视频，在视频中，艺人程旭辉（辉哥）正犹豫是否要下载一个应用，这时画面旁出现了两个他的身影，不断催促他赶快下载，并强调这个应用是很安全的。

视频到了最后约10秒才显示这个应用的画面，并在画面中看到“能赢取额外10%！”的字眼。

针对此事，新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实已接获报案，程旭辉正协助警方调查。

《联合早报》也正向赌博管制局查询。

另一名艺人曹国辉早前为赌博网站拍摄宣传短片引起争议，受访律师指这或许已经触犯赌博管制法令。

经纪公司：最终被上载的视频并非公司所批准的版本

《联合早报》星期六早上联系程旭辉所属的经纪公司金刚媒体，发言人邓咏徽说，警方正在调查事件，金刚媒体不便多谈。被问及辉哥的心情，邓咏徽说，辉哥心情如常，因为清者自清。

金刚媒体星期六（3月11日）下午发表声明，内容写道：

对于近日网络上流传一段关于下载一个应用的广告视频，疑程旭辉为赌博网站宣传，本公司在此做出声明，并澄清程旭辉没有为任何赌博网站做宣传，而是不法之徒的诈骗行为。

本公司是在2022年中，接获马来西亚某一间广告公司的邀约，聘请程旭辉帮忙拍摄一个推广直播网络平台的视频，拍摄地点在马来西亚。本公司在没有答应接下此案子之前，也深入查询直播网络平台的内容，并要求广告公司确保平台的内容，没有涉及任何违法行为，包括非法赌博。本公司也在聘请合约中特别注明视频不能涉及任何违法的内容。拍摄期间，程旭辉的经纪人也全程陪伴，并无发觉任何不妥的地方。之后，广告公司也把完整的视频发给本公司审批。这个完整视频也是根据之前发给我们的故事版图，纯粹为推广直播网络平台，没有任何非法赌博的内容。可是，最终被上载的视频并不是本公司所批准的版本。视频被移花接木，在最后10秒注入了非法赌博的内容。

对此，程旭辉和本公司全力配合新加坡警方调查。本公司也已经聘请马来西亚律师，对此广告公司和商家追究法律责任。由于案件正在接受警方调查，调查结果将由警方处理。