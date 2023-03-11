医院为丰加北居民推出华语课程 协助居民管理慢性疾病

（早报讯）丰加北居民日后将能在住家附近，参加由黄廷方综合医院和裕廊社区医院所设计的中文课程，学习如何管理慢性疾病和进行有益身心的运动。

这项名为“明智养生”的课程由黄廷方综合医院和裕廊社区医院的营养师、物理治疗师和职业治疗师设计，并为丰加北居民量身打造。

课程共有四堂课，每周一次每次90分钟，通过向居民传授慢性疾病管理、健康饮食和不同种类和强度的运动，降低居民患三高（高胆固醇、高血压和高血糖）的风险。

课程由医院培训的协调员授课，每次可让20名居民参与。这是医院首次推出中文课程，英文课程则已在2017年推出。

报名参与课程的严月萍（53岁，家庭主妇）去年因跌倒而伤到膝盖，过后参与区内低冲击运动而有所舒缓，因此对这项课程表示欢迎。

她说，区内有较多年长者，课程以华语授课，并在住家附近举行，对年长者更方便，借此能鼓励更多邻居保持活跃生活。

负责丰加北基层事务的永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期六（3月11日）在黄廷方综合医院于丰加北民众俱乐部举行的第四届“健康我知道”活动上为课程主持推介。

这也是医院首次将“健康我知道”活动带入社区，共有约300名居民到场接受健康检查，以及进行烹饪示范、社区艺术等活动。