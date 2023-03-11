黄循财：各国须制定框架促进生意往来 建立牢固伙伴关系

（早报讯）在新出现的多极世界里，各国即使在所有课题上未必总是看法一致，但必须制定出能让不同国家生意往来的框架。世界大国和区域国家之间如果能建立更牢固的伙伴关系，便能打造更稳定、繁荣的亚洲，乃至世界。

副总理兼财政部长黄循财星期六（3月11日）在2023年沃顿全球论坛（Wharton Global Forum）上发表主旨演讲时说，大国尤其是中国和美国的较劲继续加剧。经济方面，一些政府采取力度更大的工业政策，一场“工业政策军备竞赛”已经展开，大国争相竞逐关键科技领域的领头位置。

未来几十年的发展将取决于中美不断演变中的关系。黄循财说，各国都希望第一次冷战的事态不会重演，因为一方面中国比前苏联更加与全球经济密切接轨，全球供应链也比30年前分布得更广，因此很难想象全球化完全倒退。

大国之间的战略竞争将重新塑造全球化

“不过显然的，大国之间的战略竞争将重新塑造全球化。贸易模式会改变，供应链会重组，因为安保考量愈加成为商业决策中的首要考量。如果不加以应对，这样的趋势延续下去，假以时日会出现更分裂和危险的全球秩序。”

为了促进大国及区域国家之间的合作，新加坡支持区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。这是全球最大的自由贸易协定，涵盖中国、日本、澳大利亚和东南亚10国。新加坡也欢迎美国通过印太经济框架参与区域经济事物，并希望与各个伙伴合作制定开放、包容、灵活、能惠及所有参与方的框架。

各国必须巩固多边主义和全球规则。黄循财说，以规则为基础的国际秩序虽然不完美，但过去半个世纪协助保持世界相对稳定，促进国际合作并推动了前所未有的经济转型。

如今，世界比过去更分裂，但各国必须求同存异，共同解决集体面对的问题。

各国须要制定新的工作安排，促进全球稳定，以及在气候变化、疫情防范等课题上的国际合作，也必须加强多边机构，确保它们继续发挥作用，以让所有国家继续在国际体系中占有一席之地，为确保世界和平与稳定尽一份力。