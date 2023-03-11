陈振声：大专学府可扮演”生活实验室” 等角色应对未来挑战

（早报讯）全球转向低碳发展，我国大专学府也可以扮演“生活实验室”的角色，为未来城市设计推动创新方案。

教育部长陈振声星期六（3月11日）在新加坡管理大学举行的《海峡时报》教育论坛上提出大专学府在应对三大挑战中可扮演的角色，包括把握全球往低碳过渡的机遇。

他致辞时说，过去50年，我国大致上克服了水源有限的局限，开发水源回收和管理技术。接下来50年，我国也应不断自我挑战，克服能源上的局限，开创机会。大专学府可以成为“生活实验室”（Living Labs），打造未来城市与社会，从城市设计、交通、医疗等各方面的创新来改善生活素质。如果一个没有“腹地”的城市国家能做到低碳或碳中和，这也可以启发世界。

此外，面对更分裂的世界，我国在搭建桥梁的能力，以及在跨边境、文化与政治制度的有效运作也将凸出我国的竞争力。

他说，学生须对区域与世界有更深的了解，政府为此定下70-70的目标，让七成的大专学府学生到海外体验，当中七成是到亚细安国家、中国或印度。我国也可以为新兴领域发展良好的治理框架，大专学府可以作为创新点子的“联系者，融合者和创造者”。

最后，陈振声也提到发达社会或陷入社会流动停滞，不平等现象加剧的风险，重申大专学府建设可持续社会契约的重要性。

他指出，学府通过更全面的评估方式来录取学生，并支持不同背景的新加坡人在人生各阶段学习。我国须建立以技能为基础的唯才制度（meritocracy of skills），不是以成绩等级为基础的制度，扩大对成功的定义。我国不单单只要以杰出的全球PISA测试成绩闻名，更要成为一个可让人人发挥潜能的国家。

《海峡时报》与新大联办的常年教育论坛，今年以“大专教育在建立可持续和坚韧未来的角色”为主题。与会者在论坛上讨论如何配合2030年新加坡绿色计划，培养学生应对未来挑战。